Зак Браун: "Булье решил, что для "Макларена" будет лучше его уход"

Генеральный директор "Макларена" Зак Браун прокомментировал отставку гоночного директора Эрика Булье. Француз занимал свой пост с 2014 года.

– Наши результаты в этом году показывают, что у нас серьезные проблемы, – цитирует F1i Брауна. – Мы далеки от наших целей, если учесть наши ресурсы, технологии, сотрудников. Это неприемлемая ситуация. Пришло время навести порядок в доме. Мы в долгу перед болельщиками и партнерами. Все мы страдаем, видя, как "Макларен" не добивается успеха. Команде нужен период стабильности для создания прочного фундамента, что не случится в одночасье. Отставка Эрика – не неожиданность. Мы давно друг друга знаем, много говорили о том, как все можно улучшить. Он хочет лучшего для "Макларена" и решил, что лучше будет уйти.