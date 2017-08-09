Зак Браун: "Алонсо в IndyCar? Это безумие"

Исполнительный директор "Макларена" Зак Браун опроверг слухи о том, что Фернандо Алонсо второй раз в сезоне попытается выступить в IndyCar. 36-летний испанец ранее в этом сезоне пропустил "Гран-при Монако", чтобы выступить в гонке "500 миль Индианаполиса". Теперь появились слухи, что Алонсо хочет попробовать себя в сентябрьской гонке в Сономе.

– Это совершенное безумие, – цитирует Racer Брауна. – Ему придется сначала обратиться к нам, а он ничего нам такого не говорил. К тому же это событие накладывается на "Гран-при Сингапура". Так что это все выдуманные новости.