Зак Браун: "Алонсо - легенда "Формулы-1"

Глава "Макларена" Зак Браун выразил сожаление по поводу предстоящего ухода Фернандо Алонсо из "Формулы-1". Испанец заявил, что это его последний сезон.

– Фернандо стал блестящим представителем "Макларена" и "Формулы-1" в мире, – цитирует F1i Брауна. – За 17 сезонов в "Формуле-1" его имя вошло в число имен лучших гонщиков в истории. Он прошел красивую карьеру. Вся команда переживает переходный период, и Фернандо помогал нам. Он в отличной форме, но мы уважаем его решение. Он не дрогнул в последние месяцы и продолжал выжимать максимум. Мы уверены, что он будет делать так до конца сезона. Вся команда рада тому, что он принес в "Макларен". Он легенда "Формулы-1". Это неотъемлемая часть нашей истории.