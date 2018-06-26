Зак Браун: "Алонсо еще не принял решения о своем будущем"

Исполнительный директор "Макларена" Зак Браун отметил, что решение о будущем Фернандо Алонсо еще не принято. Ранее сам испанец заявлял, что пока не решил, останется ли в команде и в "Формуле-1".

– Фернандо еще не принял решения, – цитирует F1Today Брауна. – У нас с ним хорошие отношения. Он с нами уже давно. Все будет зависеть от того, как удачно мы сможем улучшить машину. Я настроен оптимистично. Надеюсь, что Фернандо останется в семье и в "Формуле-1". Он чувствует, что мы можем сделать шаг вперед. Думаю, он хочет продолжать бороться в "Формуле-1".