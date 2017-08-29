Йос Ферстаппен: "Техника "Ред Булла" недостаточно надежна для топ-команды"

Йос Ферстаппен, отец пилота "Ред Булла" Макса Ферстаппена, подверг сомнению способность команды сделать машину, которая может выигрывать гонки. Его разозлил очередной сход Макса Ферстаппена с дистанции в гонке "Гран-при Бельгии".

– Момент, возможно, плохо выбран, но с учетом ситуации возникает много вопросов, – цитирует Ziggo Sport Ферстаппена-старшего. – Я вижу, как Макс разочарован. Поверьте мне, сложно поддерживать мотивацию, когда все идет плохо. Он ничего плохого не делает. Кто-то спрашивает, не слишком ли он жестко работает с машиной, но это бессмысленно. Просто эта техника недостаточно надежная, что недопустимо для топ-команды.