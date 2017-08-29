Йос Ферстаппен: "Техника "Ред Булла" недостаточно надежна для топ-команды"

Йос Ферстаппен, отец пилота "Ред Булла" Макса Ферстаппена, подверг сомнению способность команды сделать машину, которая может выигрывать гонки. Его разозлил очередной сход Макса Ферстаппена с дистанции в гонке "Гран-при Бельгии".
– Момент, возможно, плохо выбран, но с учетом ситуации возникает много вопросов, – цитирует Ziggo Sport Ферстаппена-старшего. – Я вижу, как Макс разочарован. Поверьте мне, сложно поддерживать мотивацию, когда все идет плохо. Он ничего плохого не делает. Кто-то спрашивает, не слишком ли он жестко работает с машиной, но это бессмысленно. Просто эта техника недостаточно надежная, что недопустимо для топ-команды.
RedMack2
Женек10 У Дэна другая машина ? 17:53____________________________Дэн это половичок. Его удел - плестись сзади и максимум приезжать на подиум, а вот Макс - это потенциальный победитель каждой гонки, будущий многократный чемпион Ф1, и конечно такая ненадёжная машина может поставить крест на его планах(...
18:13
Женек10
У Дэна другая машина ?
17:53