Йос Ферстаппен: "Сегодня Макс удивил даже меня"

Йос Ферстаппен, отец пилота "Ред Булла" Макса Ферстаппена, был поражен выступлением сына в гонке "Гран-при Бразилии". Голландец финишировал третьим в тяжелых дождевых условиях, совершив серию эффектных обгонов.

– Я никогда не видел ничего подобного, он удивил даже меня, – цитирует ВВС Йоса Ферстаппена, который участвовал в 106 гонках "Формулы-1". – Я видел много гонок в его исполнении, но сегодня было что-то невероятное. Он заставил меня гордиться им. Это то, что мы хотим видеть в "Формуле-1" как можно чаще.