Йос Ферстаппен: "Макс заслужил победу в Малайзии"

Бывший пилот "Формулы-1" Йос Ферстаппен назвал заслуженной победу своего сына Макса на "Гран-при Испании". Гонщик "Ред Булла" выиграл вторую гонку в карьере.

- Он заслужил эту победу, - цитирует BBC Ферстаппена-старшего. - Он великолепно провел гонку. Болид выглядел очень мощно. Он пошел на обгон и контролировал ситуацию. Я очень счастлив.