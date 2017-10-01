Йос Ферстаппен: "Макс заслужил победу в Малайзии"

Бывший пилот "Формулы-1" Йос Ферстаппен назвал заслуженной победу своего сына Макса на "Гран-при Испании". Гонщик "Ред Булла" выиграл вторую гонку в карьере.
- Он заслужил эту победу, - цитирует BBC Ферстаппена-старшего. - Он великолепно провел гонку. Болид выглядел очень мощно. Он пошел на обгон и контролировал ситуацию. Я очень счастлив.
zolton
Заслужил, как ребенок, который весь день(сезон) плакал, конфетку. Хороший подарок на день рождения. К сожаленью день рождения тольлко раз в году!
16:08
george64
Ну наконец-то болобок все адекватно расписал. )
15:55
КолобокКолобков
А вот патриоты говорят, что не заслужил, тк перед стартом кто-то там самоликвидировался , а еще около 20 пилотов были позади на стартовой решетке. Заслужить победу можно ведь только прорвавшись с последнего места, желательно в Монако.
15:28