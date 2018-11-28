Йос Ферстаппен: "Макс стал больше думать головой во время гонки"

Йос Ферстаппен, бывший гонщик "Формулы-1" и отец пилота "Ред Булла" Макса Ферстаппена, считает, что его сын стал более уравновешенным на трассе. В начале сезона он подвергался критике за излишне агрессивную работу на треке и аварии.

– В начале сезона все было однобоко, – цитирует Ziggo Sport Ферстаппена-старшего. – Несколько попыток обгонов, которые сложились не так, как он рассчитывал, и вся пресса стала на него давить. Но с тех пор он многому научился и работает идеально почти в каждой гонке. Я замечаю, что Макс стал больше думать головой во время самой гонки, стал меньше рисковать.

Хэмилтон управляет гораздо более быстрой машиной, и это дает ему преимущество. Он чаще стартует с первого ряда, поэтому ему не нужно так рисковать, как тем, кто стартует с более низких позиций.