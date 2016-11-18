Йос Ферстаппен: "Когда я переживаю из-за критики в адрес Макса, он говорит: "Да замолчи ты, все нормально"

Бывший гонщик "Формулы-1" Йос Ферстаппен, являющийся отцом пилота "Ред Булла" Макса Ферстаппена, заявил, что его сын с каждым сезоном будет выступать все лучше. Выступление 19-летнего голландца на Интерлагосе в прошлое воскресенье вызвало восхищение в паддоке. В частности, руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф назвал "Гран-при Бразилии" "шоу имени Ферстаппена".

– Я думаю, Макс будет становиться только лучше, – цитирует Autosport Ферстаппена. – Ему 19 лет, он проводит свой второй год в "Формуле-1", и если уже сейчас он способен проводить гонки на таком уровне, то впереди у него много успешных лет.

Критика? Макс не беспокоится по этому по поводу. Даже я переживаю сильнее, а он при этом говорит: "Да замолчи ты, все нормально". Его это не волнует. Мы гоняемся не для кого-то, а для "Ред Булла" и себя. Мы должны добиваться максимально возможного результата для команды. Он здесь для того, чтобы гоняться.