Ярно Трулли: "Сейчас даже MotoGP интереснее "Формулы-1"

Бывший пилот "Формулы-1" Ярно Трулли считает, что "Королевские гонки" находятся в кризисе. За плечами итальянца более 250 "Гран-при", и он не впечатлен нынешним уровнем соревнований.

– Сейчас серия MotoGP более привлекательна, чем "Формула-1", – цитирует La Reppublica Трулли. – Потому что гонщики в MotoGP играют более важную роль, чем в "Формуле-1". Они не просто малая часть шоу. В "Формуле-1" теперь пилоты не являются героями, не они принимают те или иные решения. Я был на "Гран-при Италии" и увидел стерильную "Формулу-1". Это ведь сильнейший класс автоспорта, но все видят, что он сейчас в кризисе, утопает в собственных правилах, которые следовало бы упростить.