Ярно Трулли: "Феттель может вернуться в чемпионскую борьбу"

Бывший пилот "Формулы-1" Ярно Трулли верит, что Себастьян Феттель может стать чемпионом мира 2017 года. Немец отстает от Льюиса Хэмилтона на 28 очков.

– Чемпионат еще не завершен, – цитирует F1i Трулли. – Осталось шесть гонок, в каждой из них победитель получает 25 очков. Так что все может случиться, ситуация может измениться. Понятно, что 28 очков кажутся большой дистанцией, но одна ошибка Хэмилтона или "Мерседеса" может вернуть Феттеля в борьбу. К тому же у Себастьяна машина, которая позволяет бороться за победу постоянно.