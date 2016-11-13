Вячеслав Шушаков: "Важно было проверить себя против лучшей команды Европы"

Главный тренер "Пармы" Вячеслав Шушаков признал, что его команда по делу уступила ЦСКА (74:98) в матче Единой лиги ВТБ. По его словам, этот матч стал проверкой для пермяков.

– Мы сразу представляли, с кем будем играть, говорили о том, как эти ребята добились всех титулов. Важно было проверить себя против лучшей команды Европы, – цитирует официальный сайт Единой лиги ВТБ Шушакова. – Считаю, парни прониклись и в течение двух четвертей показывали игрой, что могут бороться на таком уровне. В третьей четверти ЦСКА значительно лучше сыграл и в защите, и в нападении, и переломил ход матча. Будем думать, как не допускать подобных провалов в дальнейшем.