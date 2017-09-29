Вторая практика "Гран-при Малайзии" завершилась досрочно из-за аварии Грожана

Вторая практика "Гран-при Малайзии" завершилась досрочно из-за аварии Ромена Грожана на "Хаасе". Француз после прокола колеса потерял управление и врезался в стену в 13-м повороте. Стюарды приняли решение не возобновлять свободные заезды, до завершения которых оставалось чуть менее десяти минут.

Лучшее время в практике показал Себастьян Феттель на "Феррари", вторым стал его партнер по команде Кими Райкконен, далее расположились "Ред Буллы" Даниэля Риккьярдо и Макса Ферстаппена.