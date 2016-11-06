Вольфф за возвращение Брауна в "Формулу-1"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф не против того, чтобы известный инженер Росс Браун вернулся в "Формулу-1", заняв какой-то из руководящих постов. Браун стал консультантом новых владельцев "Формулы-1" – компании Liberty Media.

– Было много разговоров из-за написанной им книги, где он говорит нелестно о нас, – цитирует F1i Вольффа. – Переход в новую роль никогда не бывает простым. Но для меня это не проблема. Наши отношения не изменились. У Росса огромный опыт, он обладает нужными навыками и мог бы занять важную должность в "Формуле-1" в будущем. Он всегда с нами, даже когда закончил с "Формулой-1" несколько лет назад. Если мое мнение будет учитываться в вопросе его возвращения в "Формулу-1", то я "за".