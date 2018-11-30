Вольфф считает, что Боттас мог сломаться психологически

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф считает, что его гонщик Валттери Боттас мог надломиться психологически по ходу нынешнего сезона. Финн стал единственным пилотом из первой шестерки в чемпионате, кто ни разу не побеждал в 2018 году.

– Валттери был очень хорош до гонки в Баку, – цитирует F1i Вольффа. – Если бы там у него не возникли проблемы, он бы выиграл гонку и взял бы на себя инициативу в общем зачете. Но когда ты не имеешь шансов в чемпионской борьбе, понимаешь, что нужно отступить, это наверняка влияет на психологическое состояние. Надеюсь, у него не будет больших проблем из-за этого. Я обсуждал с ним этот момент. Он заверил, что все нормально. Боттас сильный воин. Нам нужно вернуть его в боевое русло в следующем сезоне.