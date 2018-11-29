Вольфф обеспокоен тем, что "ореол" не позволил Хюлькенбергу покинуть машину после переворота

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф раскритиковал систему защиты головы пилотов "ореол" после аварии Нико Хюлькенберга в гонке "Гран-при Абу-Даби". "Рено" немца перевернулась и уткнулась в стену, сам он выбраться не смог – пришлось маршалам обратно переворачивать машину на колеса.

– Меня беспокоит, что он не смог выбраться сам из машины, даже когда увидел огонь, – цитирует Welt Вольффа. – Если произойдет действительно что-то серьезное? Нам нужно разработать систему, которая позволит пилоту самостоятельно покинуть машину.