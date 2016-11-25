Во время второй практики "Гран-при Абу-Даби" Квят вылетел с трассы из-за прокола

На болиде пилота "Торо Россо" Даниила Квята во время второй практики "Гран-при Абу-Даби" случился прокол левого заднего колеса. Россиянин вернулся в боксы, после чего технический делегат ФИА Джо Бауэр запретил команде выпускать Квята на трассу до тех пор, пока в команде не разберутся, что стало причиной двух проколов заднего левого колеса.

Spin and a puncture for KVY early on in #FP2



He heads back to the garage for repairs#AbuDhabiGP #F1Finale 🇦🇪 pic.twitter.com/KuLrUHdAYy – Formula 1 (@F1) 25 ноября 2016 г.