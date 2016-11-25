17:19 | ФОРМУЛА-1

Во время второй практики "Гран-при Абу-Даби" Квят вылетел с трассы из-за прокола

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На болиде пилота "Торо Россо" Даниила Квята во время второй практики "Гран-при Абу-Даби" случился прокол левого заднего колеса. Россиянин вернулся в боксы, после чего технический делегат ФИА Джо Бауэр запретил команде выпускать Квята на трассу до тех пор, пока в команде не разберутся, что стало причиной двух проколов заднего левого колеса.

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