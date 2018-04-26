Во время "Гран-при США" на трассе выступят Бруно Марс и Бритни Спирс

Промоутер "Гран-при США" Бобби Эпштейн отметил, что в нынешнем сезоне гонку в Остине, запланированную на октябрь, также будут сопровождать выступления звезд эстрады. После квалификации выступит Бруно Марс, а после гонки – Бритни Спирс, сообщает ESPN.

Организаторы американского этапа чемпионата мира отмечают, что выступления звезд на трассе повышают продажи билетов на гонку и квалификацию как минимум на 10 процентов. Примеру США последовали организаторы "Гран-при Великобритании" и "Гран-при Франции". Там тоже во время "Гран-при" выступят приглашенные звезды.