12:48 | Формула-1

Во время "Гран-при США" на трассе выступят Бруно Марс и Бритни Спирс


Промоутер "Гран-при США" Бобби Эпштейн отметил, что в нынешнем сезоне гонку в Остине, запланированную на октябрь, также будут сопровождать выступления звезд эстрады. После квалификации выступит Бруно Марс, а после гонки – Бритни Спирс, сообщает ESPN.

Организаторы американского этапа чемпионата мира отмечают, что выступления звезд на трассе повышают продажи билетов на гонку и квалификацию как минимум на 10 процентов. Примеру США последовали организаторы "Гран-при Великобритании" и "Гран-при Франции". Там тоже во время "Гран-при" выступят приглашенные звезды.

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