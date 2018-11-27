Вместо Хэмилтона в Абу-Даби выступил... Уилл Смит?! Сенсационное видео

Известный актер Уилл Смит опубликовал в Инстаграме шуточный ролик, "доказывающий", что на "Гран-при Абу-Даби" за болидом "Мерседеса" выступал он, а не Льюис Хэмилтон.

В видеоролике Смит привязывает Хэмилтона к стулу и спорит с ним.

Хэмилтон: "Уилл, это не смешно! Прекрати, мужик! У меня гонка через 10 минут!"

Смит: "Спокойнее, спокойнее! Льюис, слушай! Такая возможность подворачивается раз в жизни. Этой мой шанс, парень. Если я выступлю хорошо, меня пригласят. Мужик, ты уже выиграл чемпионат! Дай шанс другим!"

Хэмилтон: "Нет! Нет! Да ты даже в болид не влезешь!"

Смит: "Слушай! Ты - черный, я - черный. Никто даже не заметит разницы. Прости меня. Извини, друг, но я должен попытаться".

Хэмилтон - в спину выходящего из комнаты Смита: "Только попробуй не выиграть!"

После этого Смит отправился к болиду и выехал на трассу со словами, что ему уже 50 лет и после юбилея он решил делать все, чтобы все его желания исполнялись. В ролике он одержал победу, а после гонки пилота задержали охранники.

Смит разместил пост с обращением к Хэмилтону: "Посмотри, что ты вынудил меня сделать. Я просто хотел порулить". Хэмилтон сделал репост со словами: "Брат, ты не выиграл гонку?!"

Хэмилтон досрочно выиграл пятый титул чемпиона "Формулы-1", и гонка в ОАЭ не имела для него турнирного значения.