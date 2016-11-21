16:11 | ФОРМУЛА-1

Власти Малайзии отказались продлевать контракт на этап "Формулы-1"

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Власти Малайзии объявили о прекращении сотрудничества с организаторами "Формулы-1" по проведению этапа после истечения контракта в 2018 году. Как сообщил министр туризма и культуры Назри Абдул Азиз, соревнования обходятся слишком дорого и не привлекают внимание общественности. "Гран-при Малайзии" проходит с 1999 года на трассе Сепанг.

- По всему миру, и даже в соседнем Сингапуре, число зрителей снижается, - приводит ТАСС слова Азиза. - Не думаю, что аудитория "Формулы-1" по всему миру будет увеличиваться. Исходя из долгосрочных интересов, данное решение абсолютно верное.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3800961

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КОММЕНТАРИИ (1)
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TomCats

И правильно, с клоунадой Ф1 надо бороться, цирк уже всех достал. ГП России тоже надо отменить.

17:02

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