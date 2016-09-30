Власти Кубани ведут переговоры с инвесторами о финансировании "Формулы-1"

Власти Краснодарского края ведут переговоры с инвесторами о возможности финансирования российского этапа "Формулы-1". Об этом на международном инвестфоруме "Сочи-2016" сообщил вице-губернатор региона Игорь Галась. Ранее появлялась информация, что край намерен отказаться от финансирования этапа "Формулы-1" в России.



- Это однозначная позиция губернатора и края, финансировать будет спонсор, - цитирует ТАСС Галася. - Насколько я знаю, проведены соответствующие переговоры, в том числе и с федеральными компаниями. Совершенно точно из бюджета "Гран-при" не будет финансироваться.