15:30 | ФОРМУЛА-1

Власти Кубани ведут переговоры с инвесторами о финансировании "Формулы-1"

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Власти Краснодарского края ведут переговоры с инвесторами о возможности финансирования российского этапа "Формулы-1". Об этом на международном инвестфоруме "Сочи-2016" сообщил вице-губернатор региона Игорь Галась. Ранее появлялась информация, что край намерен отказаться от финансирования этапа "Формулы-1" в России.

- Это однозначная позиция губернатора и края, финансировать будет спонсор, - цитирует ТАСС Галася. - Насколько я знаю, проведены соответствующие переговоры, в том числе и с федеральными компаниями. Совершенно точно из бюджета "Гран-при" не будет финансироваться.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3667673

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