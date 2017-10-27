Владельцы "Формулы-1" сами будут тестировать болиды в аэродинамической трубе

Владельцы "Формулы-1" намерены арендовать у одной из команд аэродинамическую трубу, чтобы провести тестирование болидов. Как сообщает Auto Motor und Sport, на такой неожиданный шаг компания Liberty Media пошла для того, чтобы доработать аэродинамические правила к новому регламенту, который будет действовать с 2021 года.

В компании не хотят опираться на опыт команд, как делали предыдущие владельцы. Руководить тестами будет спортивный директор "Формулы-1" Росс Браун, ему в этом помогут инженеры во главе с Пэтом Симондсом и Николасом Томбазисом.