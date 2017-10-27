Владельцы "Формулы-1" сами будут тестировать болиды в аэродинамической трубе

Владельцы "Формулы-1" намерены арендовать у одной из команд аэродинамическую трубу, чтобы провести тестирование болидов. Как сообщает Auto Motor und Sport, на такой неожиданный шаг компания Liberty Media пошла для того, чтобы доработать аэродинамические правила к новому регламенту, который будет действовать с 2021 года.
В компании не хотят опираться на опыт команд, как делали предыдущие владельцы. Руководить тестами будет спортивный директор "Формулы-1" Росс Браун, ему в этом помогут инженеры во главе с Пэтом Симондсом и Николасом Томбазисом.
hardcore f1 fan
КолобокКолобков hardcore f1 fan___Может ты его еще за ОРЕОЛ уважаешь ? А ???_____Чур меня,чур))) Ну не знаю насколько это идея Брауна но повышать безопастность он обязан. Кстати когда ввели ремни безопасности в Ф1 было также много шума.
13:01
КолобокКолобков
А когда заголовки будут такими- **ВЛАДЕЛЬЦЫ "ФОРМУЛЫ-1" САМИ БУДУТ ТЕСТИРОВАТЬ БОЛИДЫ ***
12:52
КолобокКолобков
hardcore f1 fan___Может ты его еще за ОРЕОЛ уважаешь ? А ???
12:52
hardcore f1 fan
Вот реально уважаю Брауна с его подходом к делу!!! В последние годы как будто на кофейной гуще и картах расидывали изминения в регламенте.
12:50