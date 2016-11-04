Виталий Петров: "Трудно согласиться со штрафом Феттеля на "Гран-при Мексики"

Бывший пилот "Формулы-1" Виталий Петров отметил, что наказание гонщика "Феррари" Себастьяна Феттеля десятисекундным штрафом на "Гран-при Мексики" является неправильным. Немец был оштрафован за смещение при обороне своей позиции от атаки пилота "Ред Булла" Даниэля Риккьярдо.

- Пожалуй, единственное решение, с которым мне по-настоящему трудно согласиться, – это прибавка десяти секунд к итоговому времени Себастьяна Феттеля за маневр в отношении Даниэля Риккардо на предпоследнем круге, - приводит motorsport.com слова Петрова. - Да, повод для этого был, потому что Себастьян смещался в сторону Даниэля на торможении. Но в то же время какой-то излишней агрессии со стороны Феттеля не было. Он оставил Риккардо место для маневра, он не пытался блокировать атаку, смещаясь непосредственно перед ним. То, что он хотел оставить сопернику меньше пространства, – тоже вроде бы логично.

Я по собственному опыту знаю, что порой, даже когда не ждешь атаки, можно в последний момент заметить, как соперник пошел ва-банк и ныряет внутрь на торможении. В такой ситуации остается только самому отпустить педаль тормоза и попытаться остаться бок о бок с ним на внешней траектории, чтобы отстоять позицию. Если честно, чего-то по-настоящему опасного в действиях Феттеля я не увидел. По крайней мере, они и близко не были столь же рискованными, как маневр Ферстаппена в Японии.

По мне, так мы увидели очень красивую борьбу между двумя отличными гонщиками. Я думаю, что именно из-за таких эпизодов люди и смотрят гонки. Мне очень нравится правило о запрете смещения с траектории в зоне торможения, но если оно лишит нас таких моментов, то будет очень жаль.