Виталий Петров: "Самое важное произошло, когда Квят ушел из "Ред Булла"

Бывший пилот "Формулы-1" россиянин Виталий Петров отметил, что переломным моментом в карьере российского гонщика Даниила Квята, вероятно, стал его уход из команды "Ред Булл". Сегодня консультант компании "Ред Булл" Хельмут Марко заявил, что Квят больше не вернется в "Торо Россо".

– Наверное, изначально все самое важное произошло, когда Квят ушел из "Ред Булл", – цитирует "Р-Спорт" Петрова. – Возможно, некрасиво они поступили, посадив (на место Квята Макса) Ферстаппена. Однако "Ред Булл" сейчас по результатам в более выигрышной ситуации, и Макс показывает хорошее время. Но тогда Квяту просто не дали время полностью раскрыться, влиться в команду и чемпионат, показывать полностью свои результаты. Они завершили с ним свою работу заранее. Это был обидный и переломный в карьере Квята момент.