Виталий Петров: "Пилота в "Формуле-1" в любой момент могут заменить"

Бывший пилот "Формулы-1" Виталий Петров считает, что Даниилу Квяту не гарантировано место в "Торо Россо" на следующий сезон. По его словам, всегда есть риск покинуть "Королевские гонки".

– Пилот в любой момент может быть заменен, – цитирует F1i Петрова. – Я помню, когда мой партнер по команде Ник Хайдфельд провел хороший сезон в 2012 году, что не помешало команде отодвинуть его на второй план, взяв Бруно Сенну. Думаю, Даниил может перезарядиться во время летней паузы, а во второй части сезона показать яркое выступление. Он заслуживает того, чтобы остаться.