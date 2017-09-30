Виталий Петров: "Авария Квята в Сингапуре стала последней каплей для руководства "Торо Россо"

Бывший пилот "Формулы-1" Виталий Петров отметил, что причиной смены Даниила Квята на Пьера Гасли на последних "Гран-при" сезона стало то, что россиянин приносит мало очков "Торо Россо". По его словам, последней каплей стала авария на этапе в Сингапуре, где Квят разбил машину на 11-м круге.

- Само собой, в прошедшие дни главной темой в "Формуле 1", а тем более для болельщиков в России, стало отстранение от гонок Даниила Квята, - приводит Motosport.com слова Петрова. - Честно говоря, в этой ситуации сложно что-то оценивать, но я бы сказал, что ничего совсем уж удивительного не случилось. Еще с лета ходили слухи о том, что нечто подобное может произойти, и видимо авария в Сингапуре стала последней каплей для руководителей программы.

Если говорить про саму эту ошибку, то я могу понять, что такое случается. Но дело в том, что у команды главный показатель для оценки – это очки. Так или иначе, именно они идут в зачет при распределении мест в Кубке конструкторов. То, что у Карлоса Сайнса в десять с лишним раз больше заработанных баллов – это, я думаю, и есть если и не единственный, то точно главный мотив для такой замены. Я думаю, многие ждали, что она произойдет еще летом, но руководство дало ему еще несколько гонок.