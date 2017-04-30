14:28 | ФОРМУЛА-1

Виталий Мутко: "Дерби или "Формула-1"? Все продумано!"

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Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заверил, что успеет посмотреть и "Гран-при России", и встречу 26-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком".

– У нас будет возможность стразу после гонки посмотреть матч, – сказал Мутко. – Уже обустроен большой экран, и я после гонки отправлюсь смотреть битву между "Спартаком" и ЦСКА. Там уже все готово к проведению. Будет работать 5 арбитров на этой встрече. Уверен, будет очень интересно. (Мария МАРКОВА)

Матч ЦСКА – "Спартак" состоится сегодня, 30 апреля, начало – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

"Гран-при России". Live!

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур. ЦСКА - "Спартак"
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Андрей Палыч 1979

А когда работать?

14:55

shpasic

видимо, у вице-премьера других дел нет, кроме как тратить пять часов на просмотр телевизора.

14:41