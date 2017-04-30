Виталий Мутко: "Болеть буду за Квята"

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко пожелал российскому пилоту "Торо Россо" удачи в преддверии "Гран-при России". По его словам, гоночный уик-энд устроен на высшем уровне.

– Я побывал сегодня в трех конюшнях. Они в восторге от сервиса, от того, как все устроено. Говорят, что все на высшем уровне. Механики, инженеры уже сейчас практически все в гонке, волнение предстартовое, – отметил Мутко.

– Болеть будете за Квята?

– Буду болеть за Даниила как за пилота, за россиянина. Здесь ведь не только мастерство пилота играет решающую роль, многое зависит от машины, от двигателя. Желаю ему удачи. Мы видим, что основное соперничество сейчас разворачивается между "Феррари" и "Мерседесом". (Мария МАРКОВА)

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