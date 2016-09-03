22:20 | ФОРМУЛА-1

Вильнев - о перепалке с Ферстаппеном: "Это уже вышло из-под контроля"

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Чемпион мира 1997 года Жак Вильнев назвал словесную перепалку с пилотом "Ред Булла" Максом Ферстаппеном абсурдной. После "Гран-при Бельгии" Вильнев прокомментировал агрессивную манеру вождения голландца, предположив, что она может спровоцировать чью-то гибель в будущем Ферстаппен тут же отреагировал на критику, сославшись на инцидент на "Гран-при Австралии" 2001 года, когда оторвавшееся от болида Вильнева колесо убило одного из маршалов трассы.

Впоследствии Ферстаппен пытался оправдать себя, заявляя, что он не говорил прямым текстом, что Вильнем кого-то убил. Тем не менее канадец уверен, что ситуация вышла из-под контроля.

– Я сделал логичный комментарий относительно происходящего на трассе, а оно вон как далеко зашло, – цитирует Autosport Вильнева. – Это неприемлемо и является проявлением неуважения к семье маршала Грэма Бэвэриджа. Не вижу смысла дальше обсуждать этот вопрос или начинать вражду. Все это просто абсурдно.

Очевидно, что кто-то ему говорит, что делать и как думать. Если это тот же человек, что рассказывает ему, как нужно управлять автомобилем, то это довольно тревожная новость.

Дополнительная информация

http://autosport.com.ru/f1/36170-vilnyov-o-perepalke-s-ferstappenom-eto-absurd

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Contr

Хорошо сказал.

23:39

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