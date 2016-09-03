Вильнев - о перепалке с Ферстаппеном: "Это уже вышло из-под контроля"

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнев назвал словесную перепалку с пилотом "Ред Булла" Максом Ферстаппеном абсурдной. После "Гран-при Бельгии" Вильнев прокомментировал агрессивную манеру вождения голландца, предположив, что она может спровоцировать чью-то гибель в будущем Ферстаппен тут же отреагировал на критику, сославшись на инцидент на "Гран-при Австралии" 2001 года, когда оторвавшееся от болида Вильнева колесо убило одного из маршалов трассы.

Впоследствии Ферстаппен пытался оправдать себя, заявляя, что он не говорил прямым текстом, что Вильнем кого-то убил. Тем не менее канадец уверен, что ситуация вышла из-под контроля.

– Я сделал логичный комментарий относительно происходящего на трассе, а оно вон как далеко зашло, – цитирует Autosport Вильнева. – Это неприемлемо и является проявлением неуважения к семье маршала Грэма Бэвэриджа. Не вижу смысла дальше обсуждать этот вопрос или начинать вражду. Все это просто абсурдно.

Очевидно, что кто-то ему говорит, что делать и как думать. Если это тот же человек, что рассказывает ему, как нужно управлять автомобилем, то это довольно тревожная новость.