Виджей Малья: "Объяснили пилотам новую политику поведения"

Совладелец команды "Форс Индия" Виджей Малья надеется, что в будущем конфликтов и столкновений между его пилотами удастся избежать. Очередной контакт между Серхио Пересом и Эстебаном Оконом произошел в гонке "Гран-при Бельгии".

– Трудно оценивать гонку в Спа, потому что у нас была скорость, чтобы набрать приличные очки, а мы взяли только два, – цитирует F1i Малью. – Скоро у нас будет шанс оставить это разочарование позади. Мы четко дали понять нашим пилотам, что есть новая политика поведения, чтобы инцидентов таких не было. Команда должна защищать свою позицию. До сих пор мы были конкурентоспособными на всех трассах.