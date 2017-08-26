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12:05 | ФОРМУЛА-1

Весной 2018 года в Кельне пройдет выставка болидов Михаэля Шумахера

24 января 2006 года. Муджелло. Михаэль ШУМАХЕР во время презентации болида "Феррари". Фото REUTERS
24 января 2006 года. Муджелло. Михаэль ШУМАХЕР во время презентации болида "Феррари". Фото REUTERS

Коллекция болидов "Формулы-1" и памятных вещей Михаэля Шумахера весной 2018 года будет выставлена в Кельне, сообщает GPUpdate. Экспозиция будет включать предметы, относящиеся к разным этапам карьеры самого успешного пилота в истории "королевских гонок", – от младших серий до шлемов и чемпионских машин Красного Барона.

– Все, кто с радостью и ностальгией вспоминают карьеру Михаэля, найдут на этой выставке отправную точку в виде одной из самых крупных коллекций в мире автоспорта", – заявила менеджер Шумахера Сабина Кем.

Напомним, что семикратный чемпион мира продолжает восстановление после тяжелой травмы головы, полученной несколько лет назад при падении во время спуска на лыжах с гор. Представители Шумахера отказываются комментировать здоровье спортсмена.

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