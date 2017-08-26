Весной 2018 года в Кельне пройдет выставка болидов Михаэля Шумахера

Коллекция болидов "Формулы-1" и памятных вещей Михаэля Шумахера весной 2018 года будет выставлена в Кельне, сообщает GPUpdate. Экспозиция будет включать предметы, относящиеся к разным этапам карьеры самого успешного пилота в истории "королевских гонок", – от младших серий до шлемов и чемпионских машин Красного Барона.

– Все, кто с радостью и ностальгией вспоминают карьеру Михаэля, найдут на этой выставке отправную точку в виде одной из самых крупных коллекций в мире автоспорта", – заявила менеджер Шумахера Сабина Кем.

Напомним, что семикратный чемпион мира продолжает восстановление после тяжелой травмы головы, полученной несколько лет назад при падении во время спуска на лыжах с гор. Представители Шумахера отказываются комментировать здоровье спортсмена.