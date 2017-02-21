Вернь считает "Формулу-Е" интереснее "Формулы-1"

Гонщик "Формулы-Е" Жан-Эрик Вернь отметил, что не планирует возвращаться в "Формулу-1". По его словам, новая серия выглядит более перспективной и интересной.

– Я перевернул страницу "Формулы-1", – цитирует F1i Верня. – Там я выступал в "Торо Россо". Это команда-середняк, где рады седьмому или восьмому месту. А в "Формуле-Е" ты с любой командой можешь бороться за победу. Это придает сил и воодушевляет. Я рад выступать в серии, где в каждой гонке ты готовишься бороться за самые высокие места.