Верляйн предложил Феттелю оплатить оказанные ему услуги таксиста

Пилот "Заубера" Паскаль Верляйн пошутил по поводу эпизода после окончания гонки "Гран-при Малайзии". Он подвез на своем болиде гонщика "Феррари" Себастьяна Феттеля, чья машина уже после финиша была разбита в аварии с участием "Уильямса" Лэнса Стролла.

– Куда я могу отправить счет? – спросил в своем Твиттере Верляйн, намекая, что Феттель должен оплатить его услуги в качестве таксиста.