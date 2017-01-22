Верляйн попал в аварию во время "Гонки чемпионов"

Немец Паскаль Верляйн попал в серьезную аварию во время шоу "Гонка чемпионов" в Майами. На групповом этапе соревнований машина Верляйна столкнулась с автомобилем Фелипе Массы, из-за чего несколько раз перевернулась и отлетела в рельс безопасности.

На помощь Верляйну бросился и Масса, который тут же остановился. Осмотр медиков не выявил у немца серьезных повреждений.