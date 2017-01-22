Верляйн попал в аварию во время "Гонки чемпионов"

Немец Паскаль Верляйн попал в серьезную аварию во время шоу "Гонка чемпионов" в Майами. На групповом этапе соревнований машина Верляйна столкнулась с автомобилем Фелипе Массы, из-за чего несколько раз перевернулась и отлетела в рельс безопасности.
На помощь Верляйну бросился и Масса, который тут же остановился. Осмотр медиков не выявил у немца серьезных повреждений.
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
занесло его.
01:16
Qwertygv1
Я ничего не понял-он просто ехал прямо и не увидел "преграду" на своем пути и просто в нее врезался?А что руль влево не поворачивался?
17:16 22 января
КолобокКолобков
От творожка вечно одни проблемы.
15:44 22 января