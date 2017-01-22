12:22 22 января | ФОРМУЛА-1

Верляйн попал в аварию во время "Гонки чемпионов"

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Немец Паскаль Верляйн попал в серьезную аварию во время шоу "Гонка чемпионов" в Майами. На групповом этапе соревнований машина Верляйна столкнулась с автомобилем Фелипе Массы, из-за чего несколько раз перевернулась и отлетела в рельс безопасности.

На помощь Верляйну бросился и Масса, который тут же остановился. Осмотр медиков не выявил у немца серьезных повреждений.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

занесло его.

01:16

Qwertygv1

Я ничего не понял-он просто ехал прямо и не увидел "преграду" на своем пути и просто в нее врезался?А что руль влево не поворачивался?

17:16 22 января

КолобокКолобков

От творожка вечно одни проблемы.

15:44 22 января

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