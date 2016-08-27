14:07 | ФОРМУЛА-1

Верляйн назвал Гутьерреса идиотом

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Пилот "Манора" Паскаль Верляйн требует наказать гонщика "Хааса" Эстебана Гутьерреса за опасный выезд в скоростном повороте во время третьей практики "Гран-при Бельгии". Немец по радио выругался в адрес мексиканца, едва не врезавшись в него.

– Это настоящий чертов идиот! Что он делает? – прокричал по радио своим инженерам Верляйн. – Такого не должно быть даже в свободных заездах. Он должен быть наказан за это. Просто невероятно!

ФИА рассмотрит инцидент до гонки. Отметим, что это не первая претензия к Гутьерресу со стороны соперников за неподобающее поведение на трассе.

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