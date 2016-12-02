18:18 | ФОРМУЛА-1

Верляйн может заменить Росберга в "Мерседесе"

0
0
0
4

Пилот "Манора" Паскаль Верляйн может заменить Нико Росберга в "Мерседесе". 31-летний немец, ставший в этом году чемпионом мира, неожиданно для команды объявил о завершении карьеры в "Формуле-1". В "Мерседесе" уже отметили, что будут рассматривать кандидатов ему на замену с понедельника.

Как сообщает F1i, многие пилоты, которые были бы интересны "Мерседесу", уже имеют контракты на следующий год. Основным вариантом в таком случае должен стать Верляйн, который входит в программу развития пилотов "Мерседес". В 2015 году он становился чемпионом DTM, в нынешнем сезоне выступал за "Манор", а также проводил много тестов новых шин "Пирелли" за рулем "Мерседеса".

0
0
0
4
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

Алый Дракон

А я уже говорил, что вариантов, по сути, 2 - Верляйн и Алонсо )...

19:14

детлеф

В формулу.

18:30

детлеф

Петрова вернуть)))

18:30

КолобокКолобков

Скорее всего

18:25

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ