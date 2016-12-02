Верляйн может заменить Росберга в "Мерседесе"

Пилот "Манора" Паскаль Верляйн может заменить Нико Росберга в "Мерседесе". 31-летний немец, ставший в этом году чемпионом мира, неожиданно для команды объявил о завершении карьеры в "Формуле-1". В "Мерседесе" уже отметили, что будут рассматривать кандидатов ему на замену с понедельника.

Как сообщает F1i, многие пилоты, которые были бы интересны "Мерседесу", уже имеют контракты на следующий год. Основным вариантом в таком случае должен стать Верляйн, который входит в программу развития пилотов "Мерседес". В 2015 году он становился чемпионом DTM, в нынешнем сезоне выступал за "Манор", а также проводил много тестов новых шин "Пирелли" за рулем "Мерседеса".