Верляйн может заменить Росберга в "Мерседесе"

Пилот "Манора" Паскаль Верляйн может заменить Нико Росберга в "Мерседесе". 31-летний немец, ставший в этом году чемпионом мира, неожиданно для команды объявил о завершении карьеры в "Формуле-1". В "Мерседесе" уже отметили, что будут рассматривать кандидатов ему на замену с понедельника.
Как сообщает F1i, многие пилоты, которые были бы интересны "Мерседесу", уже имеют контракты на следующий год. Основным вариантом в таком случае должен стать Верляйн, который входит в программу развития пилотов "Мерседес". В 2015 году он становился чемпионом DTM, в нынешнем сезоне выступал за "Манор", а также проводил много тестов новых шин "Пирелли" за рулем "Мерседеса".
Алый Дракон
А я уже говорил, что вариантов, по сути, 2 - Верляйн и Алонсо )...
19:14
детлеф
В формулу.
18:30
детлеф
Петрова вернуть)))
18:30
КолобокКолобков
Скорее всего
18:25