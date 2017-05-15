Вандорн лишится трех мест на старте "Гран-при Монако" из-за столкновения с Массой

Пилот "Макларена" Стоффель Вандорн выразил разочарование по поводу штрафа, который он получил за столкновение с Фелипе Массой на "Гран-при Испании". Бельгиец лишится трех позиций на старте следующей гонки в Монако.

– Изнутри и снаружи все выглядит по-разному, – цитирует La Dernière Heure Вандорна. – Масса был далеко от меня в начале прямой. Я не думал, что он сможет меня атаковать. Но с DRS разница в скорости, наверное, была 40 км/ч. Я не смотрел в зеркала заднего вида. Когда заметил его, было поздно. Наказание не обсуждаю, но все же хотелось, чтобы стюарды меня выслушали.