Вандорн будет работать на симуляторе в "Мерседесе"

Глава департамента программы развития пилотов "Мерседеса" Гвен Лагрю сообщил, что Стоффель Вандорн в следующем сезоне будет работать на симуляторе, помогая развитию машины. Бельгиец, выступающий в "Макларене" в этом сезоне, также будет выступать в "Формуле-Е", о чем сообщалось ранее.

– Нам очень нравится Стоффель, – цитирует RTWF Лагрю. – Нам нужен его опыт и талант в работе с симулятором. Посмотрим, будут ли какие-то другие возможности открыты. Он еще молод и обладает большим талантом. Карьера Стоффеля не прекращается.