Валттери Боттас: "Я не раскрыл потенциал машины"

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас выразил сожаление по поводу третьего места в квалификации "Гран-при Бельгии". Финн считает, что мог выступить лучше.

– Поздравляю Хэмилтона с победой, – цитирует F1i Боттаса. – Он заслужил первое место в квалификации. Я не хочу жаловаться на второй ряд стартовой решетки, но хотелось бы быть повыше. Чего-то не хватило в работе с машиной. Возникли трудности с раскрытием потенциала болида. Но баланс машины хороший. Я теряю время в поворотах. Гонка будет длинной, погода тут часто преподносит сюрпризы, так что у меня хорошие шансы на высокие места.