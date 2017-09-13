Валттери Боттас: "Я доказал, что заслужил новый контракт с "Мерседес"

Пилот "Мерседес" Валттери Боттас выразил радость в связи с продлением контракта с командой. Новое соглашение сторон рассчитано до 2018 года.

– Вместе мы продолжаем расти и с каждым днем становимся сильнее, – цитирует пресс-служба команды Боттаса. – И учитывая нашу напряженную работу, думаю, у команды нет предела. Теплый прием со стороны всех представителей "Мерседеса" и болельщиков команды – бесценный факт для меня. Мы уже прошли через некоторые моменты в текущем сезоне, которые я никогда не забуду.

Когда меня пригласили в команду – мне показали, что верят в меня и мои способности. Контрактом до 2018 года я доказал, что стоил этой веры.