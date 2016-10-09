22:46 | ФОРМУЛА-1

Валттери Боттас: "Вряд ли "Уильямс" мог выступить лучше"

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Пилот "Уильямса" Валттери Боттас считает, что его команда вряд ли могла выступить лучше в гонке "Гран-при Японии". Финн занял десятое место, а его партнер по команде Фелипе Масса стал девятым, оба гонщика совершили по одному пит-стопу.

– Мы попробовали применить стратегию, которая отличалась бы от других, – цитирует F1i Боттаса. – В любом случае вряд ли мы смогли бы выступить гораздо лучше. Нам просто не хватало скорости. Теперь надеемся, что следующие трассы будут больше подходить нашей машине. Трасса в Остине должна быть похожа на Сепанг. Хотя поведение машины трудно предсказать.

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