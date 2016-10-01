16:49 | ФОРМУЛА-1

Валттери Боттас: "В утренней практике "Уильямс" был быстрее, чем в квалификации"

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Пилот "Уильямса" Валттери Боттас выразил разочарование квалификацией "Гран-при Малайзии". Финн показал только 11-й результат.

– Честно говоря, я надеялся попасть в третий сегмент квалификации, – цитирует F1i Боттаса. – Это была не лучшая квалификация. Столкнулся с избыточной поворачиваемостью в некоторых поворотах и не смог реализовать потенциал машины. Очень жаль, потому что в утренней практике мы были быстрее. Но 11-е место дает право свободного выбора шин, так что мы постараемся хорошо стартовать и опередить "Форс Индию".

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