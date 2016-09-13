11:50 | ФОРМУЛА-1

Валттери Боттас: "В Сингапуре нет права на ошибку"

0
0
0

Пилот "Уильямса" Валттери Боттас подчеркнул, что предстоящая гонка в Сингапуре будет одной из сложнейших. По его словам, трасса очень требовательна к мастерству пилотов.

– Сингапур ставит одни из самых сложных задач в сезоне, – цитирует F1i Боттаса. – На этой трассе множество сложных поворотов. Пилотам сложно пройти идеальный круг. Но если это удается, награда очень ценна. Мне нравятся вызовы, которые предлагает трасса в Сингапуре. Тут нет права на ошибку. К тому же гонка поздняя, здесь жарко. Это уникальный этап чемпионата мира.

0
0
0


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ