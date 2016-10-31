Валттери Боттас: "Уильямс" провел грамотную гонку"

Пилот "Уильямса" Валттери Боттас остался доволен результатом гонки "Гран-при Мексики". Финн занял восьмое место, а его партнер по команде Фелипе Масса стал девятым.

– Команда проделал хорошую работу, стратегия и тактика работали как следует, – цитирует Motorsport Боттаса. – Мы грамотно выбрали время пит-стопов. К сожалению, у "Форс Индии" все еще немного более высокий темп. Поэтому одна из их машин нас опередила. У нас с этой командой очень плотная равная борьба. Постараемся опередить "Форс Индию" в Бразилии.