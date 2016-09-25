Валттери Боттас: "Уильямс" проиграл много очков"

Пилот "Уильямса" Валттери Боттас считает, что его команде не хватает опыта обращения с шинами во время гонок. По мнению финна, именно в компоненте работы с шинами "Форс Индия" превосходит "Уильямс" по ходу сезона.

– Было несколько гонок, где мы явно не могли оптимизировать расчет срока службы резины, – цитирует Motorsport Боттаса. – Мы явно не входим в первую четверку команд с точки зрения понимания работы шин. И если хотим закончить сезон успешно, нам нужно в этом прибавлять. Проигрыш конкурентам в работе с шинами стоил нам много очков в нескольких гонках. Это видно на примере борьбы с "Форс Индией". Бывали гонки, где наша машина оказывалась лучше "Форс Индии", но в итоге соперники набирали больше очков за счет лучшей работы шин.