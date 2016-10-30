11:48 | ФОРМУЛА-1

Валттери Боттас: "Уильямс" должен умно сработать с шинной стратегией"

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Пилот "Уильямса" Валттери Боттас остался доволен восьмым местом в квалификации "Гран-при Мексики". По его словам, в гонке важно грамотно реализовать шинную стратегию.

– Это была очень хорошая квалификация, – цитирует Grand Prix Боттаса. – Мы показали результат, на который рассчитывали. Нужно постараться умно сработать в гонке с шинами, потому что на этой трассе очень велика разница между "софтом", "суперсофтом" и "медиумом". Нужно убедиться, что мы выберем лучшее сочетание. Постараемся финишировать впереди "Форс Индии".

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