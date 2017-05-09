Валттери Боттас: "Судьбу чемпионского титула не будут решать шины"

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас считает, что фактор шин не станет решающим в битве за чемпионский титул 2017 года, несмотря на то, что на старте сезона более рациональное использование резины дает преимущество "Феррари". Однако финн отдал должное итальянской команде за серьезную прибавку в скорости по сравнению с прошлым сезоном.

– Трудно заставить работать разные составы шин на разном асфальте. Никто не знает, как поведет себя резина, – приводит Autosport слова Боттаса. – Такая ситуация была в "Формуле-1" всегда, но сейчас, когда машины "Феррари" и "Мерседес" практически равны по силе, такой фактор как резина может играть решающую роль. Но я уверен, что в будущем мы будем все меньше и меньше говорить о шинах. Как только команды и пилоты больше узнают об этой резине, все будут в равных условиях. Тогда решающее значение уже будут иметь скорость машины, настройки и обновления.

Мы не ожидали такого от "Феррари". К нашему удивлению, они выступают очень хорошо. Эта команда добилась большого прогресса в сравнении с прошлым годом. "Феррари" сделала большой шаг. Они успешно работают с шинами в каждой гонке. В этой области они также прибавили. Теперь перед нами стоит задача опередить "Феррари". Конечно, мы бы хотели быть лидерами, но такая ситуация повышает общий уровень конкуренции в чемпионате. Это заставляет нас трудиться еще упорнее и делает каждую сессию, гонку увлекательной не только для нас, а для всех.