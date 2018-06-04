Валттери Боттас: "Странно слышать критику в адрес "Гран-при Монако"

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас считает, что критиковать "Гран-при Монако" неправильно. Последняя гонка в Монако многими была названа очень скучной. Такого мнения придерживались и пилоты.

– Довольно странно критиковать Монако, потому что это знаковое место для "Формулы-1", – цитирует F1i Боттаса. – Конечно, есть разочарование, потому что не можешь обогнать соперника, даже когда ты быстрее. Но это часть игры. Мы живем в необычных условиях. Нынешние машины быстрее и шире, чем прежние. Также сыграло роль стремление беречь шины. Риск был очень дорогим.