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Валттери Боттас: "С пониманием отнесся к приказу "Мерседеса" пропустить Хэмилтона на "Гран-при Японии"

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Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас рассказал, что с понимаем отнесся к приказу команды пропустить вперед Льюиса Хэмилтона в ходе гонки "Гран-при Японии". Напомним, что Боттас помог Хэмилтону в борьбе с гонщиком "Ред Булла" Максом Ферстаппеном, вклинившись между ними.

 
Сегодня. Сузука. Льюис ХЭМИЛТОН (в центре) выиграл &quot;Гран-при Японии&quot;, Макс ФЕРСТАППЕН (слева) финишировал вторым, Дэн РИККЬЯРДО - третьим.Хэмилтон - чемпион. Почти

– Для меня в этой ситуации не было много дискуссий, возможно, внутри команды их было больше. Мне просто сказали, когда это нужно сделать, и я понял ситуацию, – приводит ESPN слова Боттаса. – Наверное, из-за этого я потерял немного времени в гонке, но очевидно, что это было хорошо для нас как для команды.

Главное расстройство – это то, что отрыв Хэмилтона очень большой. Конечно, для него это хорошо, но для меня эта ситуация была не идеальна… Единственный позитивный момент в том, что я стал ближе ко второму месту.

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antohahaha

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