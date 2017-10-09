Валттери Боттас: "С пониманием отнесся к приказу "Мерседеса" пропустить Хэмилтона на "Гран-при Японии"

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас рассказал, что с понимаем отнесся к приказу команды пропустить вперед Льюиса Хэмилтона в ходе гонки "Гран-при Японии". Напомним, что Боттас помог Хэмилтону в борьбе с гонщиком "Ред Булла" Максом Ферстаппеном, вклинившись между ними.

– Для меня в этой ситуации не было много дискуссий, возможно, внутри команды их было больше. Мне просто сказали, когда это нужно сделать, и я понял ситуацию, – приводит ESPN слова Боттаса. – Наверное, из-за этого я потерял немного времени в гонке, но очевидно, что это было хорошо для нас как для команды.



Главное расстройство – это то, что отрыв Хэмилтона очень большой. Конечно, для него это хорошо, но для меня эта ситуация была не идеальна… Единственный позитивный момент в том, что я стал ближе ко второму месту.