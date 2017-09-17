Валттери Боттас: "Разрыв между мной и Хэмилтоном аномален"

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас разочарован квалификацией "Гран-при Сингапура". Финн показал шестой результат, а его партнер по команде Льюис Хэмилтон был пятым.

– Это явно расстраивает, – цитирует F1i Боттаса. – Разрыв между мной и Хэмилтоном аномально велик – около семи десятых секунды. Мне придется разобраться в том, что он сделал лучше меня. Я, конечно, не ждал, что буду бороться за победу в квалификации, но мог бы рассчитывать на второй ряд стартовой решетки. Теперь вся надежда на стратегию в гонке.